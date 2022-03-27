Министр обороны Бен Уоллес считает, что передача британских танков не поможет Украине

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Предоставление Украине британских танков не поможет украинским военным в противостоянии российской операции по защите Донбасса, считает министр обороны Британии Бен Уоллес. Он предложил сосредоточиться на ремонте и обнаружении российского оборудования.
Министр обороны Бен Уоллес считает, что передача британских танков не поможет Украине
  • AP

«Чем больше у вас усложняются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать. Основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает», — приводит слова британского чиновника Mail on Sunday.

Он добавил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak уже готовы к развёртыванию на Украине, а украинских военных уже прошли обучение, чтобы их использовать.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее попросил у НАТО «хотя бы 1% самолётов и танков», которые «пылятся» в странах альянса.

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