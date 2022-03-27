Глава МИД Израиля и Блинкен обсудили ситуацию на Украине

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Глава МИД Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе израильского правительства.
Глава МИД Израиля и Блинкен обсудили ситуацию на Украине
  • AP

«В отношении иранского вопроса: это не проблема Израиля. Мир не может позволить себе ядерный Иран», — приводит пресс-служба слова Лапида.

Он также подчеркнул, что Израиль «с первого дня начала российской спецоперации оказывает Украине гуманитарную помощь». 

Ранее российский президент Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор. Стороны обсудили тему Украины. В частности, Беннет поделился оценками ситуации вокруг украинского кризиса.

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