Глава МИД Израиля и Блинкен обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Израиля Яир Лапид и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе израильского правительства.

AP

«В отношении иранского вопроса: это не проблема Израиля. Мир не может позволить себе ядерный Иран», — приводит пресс-служба слова Лапида. Он также подчеркнул, что Израиль «с первого дня начала российской спецоперации оказывает Украине гуманитарную помощь». Ранее российский президент Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор. Стороны обсудили тему Украины. В частности, Беннет поделился оценками ситуации вокруг украинского кризиса.