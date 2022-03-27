Глава МИД Израиля и Блинкен обсудили ситуацию на Украине
- AP
«В отношении иранского вопроса: это не проблема Израиля. Мир не может позволить себе ядерный Иран», — приводит пресс-служба слова Лапида.
Он также подчеркнул, что Израиль «с первого дня начала российской спецоперации оказывает Украине гуманитарную помощь».
Ранее российский президент Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор. Стороны обсудили тему Украины. В частности, Беннет поделился оценками ситуации вокруг украинского кризиса.