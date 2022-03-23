Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине
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«Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса», — сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса.
Российский лидер также выразил соболезнования в связи с недавним терактом в Израиле, унёсшим человеческие жизни.
Стороны условились продолжать диалог.
Также 23 марта президент России провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.