Путин и Беннет обсудили ситуацию на Украине

Российский президент Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор. Стороны обсудили тему Украины, в частности, Беннет поделился оценками ситуации вокруг украинского кризиса.

«Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса», — сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса.

Российский лидер также выразил соболезнования в связи с недавним терактом в Израиле, унёсшим человеческие жизни.

Стороны условились продолжать диалог.

Также 23 марта президент России провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.