Путин и Шольц обсудили по телефону переговоры российской и украинской делегаций
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«При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин «изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.