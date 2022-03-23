Путин и Шольц обсудили по телефону переговоры российской и украинской делегаций

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин «изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.