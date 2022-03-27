Трамп заявил, что Байден «убил американскую мечту»

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что действующая администрация США виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин, а американский лидер Джо Байден «убил американскую мечту».

«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, «российская спецоперация на Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом США».

Трамп подчеркнул, что демократы «плохи в экономике, ужасны в вопросе инфляции и в контексте Украины».

Бывший президент Соединённых Штатов заявил о вине Байдена в рекордной инфляции в США и росте цен на бензин.

Ранее Трамп обвинил Джо Байдена в неспособности остановить кризис на Украине из-за боязни ядерного потенциала России.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Из-за санкций против России в связи со спецоперацией на Украине цены на бензин в США достигли рекорда.

Подробнее — в материале RT.