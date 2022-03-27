Президент Польши Дуда заявил о непонимании позиции Венгрии по антироссийским рестрикциям

Польский президент Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24 заявил, что не понимает политику Венгрии по санкциям в отношении России.

«Мне трудно понять отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к войне на Украине», — сказал Дуда.

Он предположил, что позиция Орбана связана с зависимостью Венгрии от поставок российских энергоресурсов.

«Мне трудно это понять ещё и потому, что эта политика обойдётся Венгрии очень дорого», — отметил Дуда.

В свою очередь, Орбан заявил, что венгерские власти отстаивают свои национальные интересы и выступают только на своей стороне.

Ранее венгерский премьер предупредил, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе. Он сообщил об отсутствии аргументов в пользу прекращения сотрудничества с Россией в сфере энергетики.