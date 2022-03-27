В Японии указали на слабость и неуравновешенность Байдена

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с Shukan Gendai заявил, что действия президента США Джо Байдена по Украине показывают его слабость.

«Байден должен сказать (президенту Украины Владимиру. — RT) Зеленскому: «Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог», — приводит РИА Новости заявление Судзуки.

По мнению парламентария, Байден этого Зеленскому не сообщает и не останавливает его, а только провоцирует Россию.

«В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена», — сказал Судзуки.

Он также добавил, что из-за действий Зеленского события на Украине могут закончиться катастрофой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО.

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