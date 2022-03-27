FAZ: Зеленский раскритиковал членов Евросовета и потерял их поддержку

Критика украинского президента Владимира Зеленского стран-участниц Евросовета во время выступления в Брюсселе оттолкнула Евросоюз от решения ввести новые рестрикции в отношении России. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine.

«Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил», — говорится в статье.

Издание отмечает, что своей речью он настроил против себя глав ряда европейских правительств.

В материале сообщается, что Зеленский дал оценку помощи каждой страны Европы в отдельности. По его мнению, Франция получила «четыре с минусом», Греция, ФРГ и Португалия заработали «удовлетворительно», а «самую большую провокацию» президент Украины устроил Венгрии.

Ранее Зеленский попросил участников саммита НАТО о военной помощи «без ограничений».