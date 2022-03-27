FAZ: Зеленский раскритиковал членов Евросовета и потерял их поддержку
«Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил», — говорится в статье.
Издание отмечает, что своей речью он настроил против себя глав ряда европейских правительств.
В материале сообщается, что Зеленский дал оценку помощи каждой страны Европы в отдельности. По его мнению, Франция получила «четыре с минусом», Греция, ФРГ и Португалия заработали «удовлетворительно», а «самую большую провокацию» президент Украины устроил Венгрии.
Ранее Зеленский попросил участников саммита НАТО о военной помощи «без ограничений».