В США анонсировали дополнительную помощь МВД Украины в размере $100 млн

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США намерены выделить дополнительную помощь в размере $100 млн для МВД Украины в целях обеспечения охраны границ, поддержания правопорядка и защиты важной государственной инфраструктуры.

«США намерены предоставить дополнительно $100 млн в виде помощи в сфере гражданской безопасности, чтобы улучшить возможности МВД Украины», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что повышение финансирования поддержит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевой экипировки, тактического снаряжения, предметов медицинского назначения, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовы выделить дополнительно свыше $1 млрд на финансирование гуманитарной помощи для Украины.

До этого Блинкен заявил, что США выделят более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины.