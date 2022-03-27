В Словакии начал действовать первый комплекс ПВО Patriot

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Размещённый в центральной части Словакии комплекс ПВО Patriot начал работу. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

«Комплекс противовоздушной обороны Patriot, размещённый на авиабазе Слиач, уже охраняет центральную часть Словакии. В ближайшее время будет усилена охрана восточной границы посредством других систем словацкой и союзнической ПВО», — цитирует Хегера РИА Новости.

По его словам, охранять территорию республики также будут два немецких и один нидерландский комплексы Patriot.

20 марта глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о прибытии подразделений НАТО для развёртывания системы ПВО Patriot.

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