Байден считает, что доллар стоит 200 рублей

Президент США Джо Байден оговорился, заявив что антироссийские санкции привели к тому, что один доллар США стоит 200 рублей.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в Варшаве.

«Российская экономика — и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Байден заявил, что россияне не являются врагами США.

21 марта вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с газетой «Известия» высказалась о роли доллара как резервной валюты.