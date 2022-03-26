Байден считает, что доллар стоит 200 рублей
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Соответствующее заявление американский лидер сделал во время выступления в Варшаве.
«Российская экономика — и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Байден заявил, что россияне не являются врагами США.
21 марта вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с газетой «Известия» высказалась о роли доллара как резервной валюты.