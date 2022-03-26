Координатор кампании «Санкции убивают»: США используют Европу, чтобы заработать на оружии

Одна из руководителей International Action Center и координатор кампании «Санкции убивают» Сара Флаундерс заявила в беседе с RT, что США используют украинцев и всю Европу, чтобы заработать на вооружении и разрушить Россию.

«Вместо того чтобы начать хоть какие-то переговоры, на данном этапе США намерены продолжать свою крайне разрушительную программу. Они используют народ Украины в качестве пешки в этом конфликте. Точно так же они используют всех жителей Европы. Но это выгодно с точки зрения устройства капитализма в Америке. Самые прибыльные отрасли — военные... Поскольку это вооружение приносит прибыль, оно используется. И используется оно с целью подчинить и разрушить Россию», — сказала она.

Активистка отметила, что США вместе с этим хотят нарушить систему торговли Европы не только с Россией, но и с Китаем.

Также, по её мнению, США больше не располагают экономической конкурентоспособностью.

«Но перекрытие поставок российского газа поспособствует импорту сжиженного природного газа из США, который будет поставляться по куда более высокой цене. Это скажется на всех в Европе. Так что военные расходы и введение санкций идут рука об руку», — подчеркнула Флаундерс.

Ранее Флаундерс заявила, что власти США полны решимости разрушить торговые отношения между Германией, другими странами ЕС и Россией.