Координатор кампании «Санкции убивают» заявила о планах США пресечь торговлю ФРГ и России

Одна из руководителей International Action Center и координатор кампании «Санкции убивают» Сара Флаундерс заявила в беседе с RT, что власти США полны решимости разрушить торговые отношения между Германией, другими странами ЕС и Россией.

«У них есть цель, важная для США цель. Американские власти, контролируемые корпорациями, полны решимости разрушить торговые отношения между Германией, а также другими странами ЕС и Россией. Добиться своей цели они смогли, лишь спровоцировав конфликт. Лишь вооружая фашистские организации, перебрасывая оружие и окружая Россию. Все эти действия с самого начала преследовали именно эту цель», — заявила она.

По её словам, если бы не шаги НАТО, военных действий можно было бы избежать.

«И какое решение предлагает блок? Ещё больше вооружений! Отправка ещё большего количества оружия на Украину и приведение всех боевых машин в боевую готовность», — отметила Флаундерс.

Ранее в конгрессе США предложили запретить вести дела с работающими в России компаниями.