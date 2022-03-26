Захарова напомнила властям Франции о карикатурах Charlie Hebdo

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недовольство властей Франции карикатурами, которые опубликовало российское посольство, напомнила Парижу о том, что именно французские президенты и дипломаты научили, что «любые карикатуры — это нормально».

Захарова обратила внимание на реакцию президента Франции Эммануэля Макрона, который возмутился карикатурами, высмеивающими европейскую солидарность и отношения между Европой и США.

«Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в Charlie Hebdo. Мы решили последовать их совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь», — написала дипломат в Telegram.

Ранее Эммануэль Макрон осудил публикации российской дипмиссии в соцсетях, на фоне которых посол России в Париже был вызван во французский МИД.