Макрон осудил публикации посольства России во Франции в Twitter
Макрон выразил надежду, что подобный прецедент больше не повторится.
«Эти карикатуры (российской дипмиссии в Twitter. — RT) — пропагандистские... Они неприемлемы. Это чётко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, её исправили», — цитирует французского лидера РИА Новости.
25 марта российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с публикациями диппредставительства в соцсетях.
В свою очередь, дипломат привлёк внимание Парижа к провокациям в отношении российских загранучреждений и актам вандализма.