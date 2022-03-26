Макрон осудил публикации посольства России во Франции в Twitter

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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил публикации российской дипмиссии в соцсетях, на фоне которых посол России в Париже был вызван во французский МИД.

Макрон выразил надежду, что подобный прецедент больше не повторится.

«Эти карикатуры (российской дипмиссии в Twitter. — RT) — пропагандистские... Они неприемлемы. Это чётко дали понять в МИД Франции послу России. Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, её исправили», — цитирует французского лидера РИА Новости.

25 марта российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с публикациями диппредставительства в соцсетях.

В свою очередь, дипломат привлёк внимание Парижа к провокациям в отношении российских загранучреждений и актам вандализма.

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