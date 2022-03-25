Посла России в Париже вызвали в МИД Франции

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Российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с публикациями диппредставительства в соцсетях.
Посла России в Париже вызвали в МИД Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Frösch / EyeEm

Об этом заявили в посольстве России.

«Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам», — приводит сообщение РИА Новости. 

В свою очередь, посол привлёк внимание Парижа к провокациям в отношении российских загранучреждений и актам вандализма.

Ранее посла Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызвали в МИД России и заявили решительный протест в связи с антироссийской акцией у посольства России в Кишинёве 24 марта.

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