Послу Молдавии заявлен протест в связи с акцией у российского посольства в Кишинёве
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
«С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишинёве 24 марта», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе акции участники показывали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия.
Ранее жители сербской столицы вышли на массовый митинг против НАТО, в ходе которого выразили поддержку России.