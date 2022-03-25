Послу Молдавии заявлен протест в связи с акцией у российского посольства в Кишинёве

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Посла Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызвали в МИД России и заявили решительный протест в связи с антироссийской акцией у посольства России в Кишинёве 24 марта.
Послу Молдавии заявлен протест в связи с акцией у российского посольства в Кишинёве
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишинёве 24 марта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе акции участники показывали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия.

Ранее жители сербской столицы вышли на массовый митинг против НАТО, в ходе которого выразили поддержку России.

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