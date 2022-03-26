YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, которые недавно опубликовали видео с розыгрышами британских министров обороны и внутренних дел Бена Уоллеса и Прити Патель.

При попытке зайти на канал сообщается, что «страница недоступна».

Накануне стало известно, что пранкеры позвонили главе британского МВД Патель, представившись украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Также Вован и Лексус позвонили главе британского Минобороны Уоллесу, который пообещал, что британские корабли зайдут в Чёрное море, а на Украину отправят более 4 тыс. NLAW и предоставят ей разведданные.

После публикации тизеров британское Министерство обороны попросило YouTube удалить запись разговора Бена Уоллеса с российскими пранкерами.

Также в британском Минобороны утверждают, что эти видеоролики представляют значительный риск для национальной безопасности Соединённого Королевства.