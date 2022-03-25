ЕС выделит €17 млрд странам сообщества для помощи беженцам с Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз намерен выделить €17 млрд странам сообщества на поддержку беженцев с Украины, €3,5 млрд из них будут выделены ускоренно.

«Чтобы поддержать принимающие беженцев страны-члены, мы сделали доступной сумму в €17 млрд евро, €3,5 млрд из которых немедленно будут выделены», — цитирует РИА Новости её заявление.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовы выделить дополнительно свыше $1 млрд на финансирование гуманитарной помощи для Украины.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины.