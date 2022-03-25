В МИД КНР заявили об отсутствии у Китая стремления к «однополярной Азии»

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Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Дели с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом заявил, что Китай не стремится к «однополярной Азии».
В МИД КНР заявили об отсутствии у Китая стремления к «однополярной Азии»
  • Gettyimages.ru
  • © Petros Giannakouris

«Китай не стремится к так называемой однополярной Азии, уважает традиционную роль Индии в регионе», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

Он также отметил, что Китай приветствует развитие Индии и поддерживает её стремление играть более важную роль в международных делах.

Ранее исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев в беседе с газетой «Известия» высказался о будущем отношений Москвы и Пекина.

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