В МИД КНР заявили об отсутствии у Китая стремления к «однополярной Азии»

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Дели с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом заявил, что Китай не стремится к «однополярной Азии».

«Китай не стремится к так называемой однополярной Азии, уважает традиционную роль Индии в регионе», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

Он также отметил, что Китай приветствует развитие Индии и поддерживает её стремление играть более важную роль в международных делах.

Ранее исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев в беседе с газетой «Известия» высказался о будущем отношений Москвы и Пекина.