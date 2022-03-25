Медведев: США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов.

«Как себя ведут Соединённые Штаты Америки в мире, объясняется тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Но они ошибаются, потому что жизнь не стоит на месте: происходит развитие международных отношений, страны растут, развиваются», — сказал Медведев в интервью RT и РИА Новости.

Ранее он заявил, что Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм.