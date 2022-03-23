Медведев: Россия хочет видеть США сильной страной, а не пристанищем впадающих в маразм

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм.

«В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что США должны быть «государством, которое пытается решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран».

Ранее сообщалось, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.