Политолог Шаповалов: США занимаются насаждением своих ценностей

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT намерение посольства США выделить до $450 тыс. на программу, которая предполагает обучение воспитанников детских садов, учеников школ и студентов вузов из Боснии и Герцеговины основам «демократии».

«США на протяжении многих десятков лет занимаются насаждением своих ценностей», — отмечает политолог.

Он также уточнил, что это свидетельствует о том, что для американских властей важна пропагандистская работа в тех странах, которые подконтрольны США.

«Босния и Герцеговина относится к этим странам, потому что ещё с середины 90-х находится под контролем, в том числе военным, со стороны США. Но, видимо, не всё так гладко, не всё население разделяет их позиции», — сказал Шаповалов.

По мнению собеседника RT, Босния — очень сложное государство с точки зрения внутренней ситуации.

«Это федерация, в которой непростые отношения между отдельными частями. Например, сербская часть крайне негативно относится к США, рассматривая американцев в качестве оккупантов», — считает эксперт.

Ранее стало известно, что посольство США намерено выделить до $450 тыс. на программу, которая предполагает обучение воспитанников детских садов, учеников школ и студентов вузов из Боснии и Герцеговины основам «демократии».