Британия ввела санкции против российского научно-исследовательского института

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Власти Великобритании ввели санкции в отношении российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики из-за якобы его причастности к кибератаке на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Британии.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс использовала санкционный режим в области кибербезопасности для обозначения Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), который является подконтрольной структурой Министерства обороны России, за инцидент на саудовском нефтехимическом заводе», — сообщается в заявлении.

По утверждению британского МИД, вредоносное ПО было использовано для атаки на систему управления промышленными процессами, что привело к двум экстренным приостановкам работы завода.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.

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