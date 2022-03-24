Аналитик Федосова — об антироссийских санкциях Британии: ничего нового мы не увидели

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Великобритания ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из России.

«Принципиально ничего нового со стороны Британии мы не увидели. То есть продолжается линия поведения, которая уже была заложена предыдущими санкционными пакетами», — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что подобные рестрикции могут быть вызваны «недоработками британских бюрократов», которые не довнесли каких-то юридических и частных лиц в свои санкционные списки.

При этом Федосова отметила, что подобные санкции не повлияют на жизнь обычных россиян.

«Сейчас все антикризисные меры российского правительства касаются стабилизации курса и контрсанкций в отношении действий западных стран, которые влияют на макроэкономическую ситуацию. А вот такие точечные санкции в отношении компаний и частных лиц широкие слои населения не затрагивают», — заявила аналитик.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.