Аналитик Федосова — об антироссийских санкциях Британии: ничего нового мы не увидели

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Великобритания ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из России.
Аналитик Федосова — об антироссийских санкциях Британии: ничего нового мы не увидели
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  • © Danial Miswan / EyeEm

«Принципиально ничего нового со стороны Британии мы не увидели. То есть продолжается линия поведения, которая уже была заложена предыдущими санкционными пакетами», — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что подобные рестрикции могут быть вызваны «недоработками британских бюрократов», которые не довнесли каких-то юридических и частных лиц в свои санкционные списки. 

При этом Федосова отметила, что подобные санкции не повлияют на жизнь обычных россиян.

«Сейчас все антикризисные меры российского правительства касаются стабилизации курса и контрсанкций в отношении действий западных стран, которые влияют на макроэкономическую ситуацию. А вот такие точечные санкции в отношении компаний и частных лиц широкие слои населения не затрагивают», — заявила аналитик.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.

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