Аналитик Федосова — об антироссийских санкциях Британии: ничего нового мы не увидели
- Gettyimages.ru
- © Danial Miswan / EyeEm
«Принципиально ничего нового со стороны Британии мы не увидели. То есть продолжается линия поведения, которая уже была заложена предыдущими санкционными пакетами», — пояснила эксперт.
Специалист добавила, что подобные рестрикции могут быть вызваны «недоработками британских бюрократов», которые не довнесли каких-то юридических и частных лиц в свои санкционные списки.
При этом Федосова отметила, что подобные санкции не повлияют на жизнь обычных россиян.
«Сейчас все антикризисные меры российского правительства касаются стабилизации курса и контрсанкций в отношении действий западных стран, которые влияют на макроэкономическую ситуацию. А вот такие точечные санкции в отношении компаний и частных лиц широкие слои населения не затрагивают», — заявила аналитик.
Ранее сообщалось о том, что Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.
В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.
Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.