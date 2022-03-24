Политолог Мухин назвал незаконными новые санкции Британии против России

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Ангелина Шурпина
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.
Политолог Мухин назвал незаконными новые санкции Британии против России
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«Это прискорбно, но это обнажает природу англосаксов», — заявил политолог.

По мнению эксперта, эти меры носят «неоправданный характер».

«Они незаконны и, по сути, представляют собой пиратство. Пиратство XXI века, с чем можно Великобританию и поздравить», — заключил Мухин.

Ранее стало известно о том, что Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.

Отмечается, что всего глава МИД Британии Лиз Трасс «объявила о 65 санкциях, направленных против стратегических отраслей, банков и бизнес-элиты».  

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