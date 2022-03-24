Дмитрий Медведев: однополярному миру пришёл конец

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что однополярному миру «пришёл конец», а Соединённые Штаты не являются глобальным «хозяином».

«Однополярному миру пришёл конец. Соединённые Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля», — сказал Медведев.

В интервью он также оценил действия западных стран в адрес России в контексте ситуации на Украине, прокомментировал спецоперацию и отношение к ней российского общества, в том числе тех, кто уезжает из страны, высказался о русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.

Полное интервью будет опубликовано в пятницу, 25 марта.