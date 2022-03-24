Член ОП Данюк заявил о попытке Байдена создать из G20 «аналог Лиги Наций»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал предложение президента США Джо Байдена исключить Россию из «Большой двадцатки».

По мнению эксперта, американский лидер пытается выдать «желаемое за действительное».

Данюк объяснил, что внутри форума все страны имеют одинаковое влияние и против возможности исключения России выступят несколько стран.

Кроме того, эксперт уверен, что США хотят «создать аналог Лиги Наций».

«Где все заранее будут понимать, как нужно правильно голосовать, какие позиции принимать, потому что до самой встречи Вашингтон им будет отсылать формуляры. Естественно, тогда очередная мировая площадка превратится в шапито, где будут встречаться люди для того, чтобы поддакивать американскому президенту», — высказался Данюк.

Ранее Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение за странами G20.