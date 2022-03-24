Член ОП Данюк заявил о попытке Байдена создать из G20 «аналог Лиги Наций»

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал предложение президента США Джо Байдена исключить Россию из «Большой двадцатки».
Член ОП Данюк заявил о попытке Байдена создать из G20 «аналог Лиги Наций»
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

По мнению эксперта, американский лидер пытается выдать «желаемое за действительное».

Данюк объяснил, что внутри форума все страны имеют одинаковое влияние и против возможности исключения России выступят несколько стран.

Кроме того, эксперт уверен, что США хотят «создать аналог Лиги Наций».

«Где все заранее будут понимать, как нужно правильно голосовать, какие позиции принимать, потому что до самой встречи Вашингтон им будет отсылать формуляры. Естественно, тогда очередная мировая площадка превратится в шапито, где будут встречаться люди для того, чтобы поддакивать американскому президенту», — высказался Данюк.

Ранее Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение за странами G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить