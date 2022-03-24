В КНР опровергли заявления о предоставлении России военной помощи

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Министерство обороны Китая назвало ложными заявления о том, что КНР предоставляет России военную помощь.
В КНР опровергли заявления о предоставлении России военной помощи
  • AP
  • © Andy Wong

«Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная дезинформация», — говорится в заявлении официального представителя оборонного ведомства Китая У Цяня.

По его словам, США распространяли неправдивую информацию о Китае в контексте ситуации на Украине.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США пока не видели признаков того, что Китай оказывает России военную помощь.

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