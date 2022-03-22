Белый дом: США пока не видели признаков военной помощи России от КНР

США пока не видели признаков того, что Китай оказывает России военную помощь, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Я готов подтвердить, что с момента прошедших консультаций с КНР в Риме, а также разговора президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином мы не видели признаков того, что КНР оказывает военную помощь России», — приводит РИА Новости слова Салливана на брифинге.

Он отметил, что США следят за ситуацией на данном направлении и продолжат это делать.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая будут самостоятельно судить о ситуации на Украине.