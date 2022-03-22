Белый дом: США пока не видели признаков военной помощи России от КНР

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США пока не видели признаков того, что Китай оказывает России военную помощь, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Белый дом: США пока не видели признаков военной помощи России от КНР
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«Я готов подтвердить, что с момента прошедших консультаций с КНР в Риме, а также разговора президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином мы не видели признаков того, что КНР оказывает военную помощь России», — приводит РИА Новости слова Салливана на брифинге.

Он отметил, что США следят за ситуацией на данном направлении и продолжат это делать.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая будут самостоятельно судить о ситуации на Украине.

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