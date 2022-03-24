Захарова предупредила о рисках экономической войны США против России
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«Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения», — сказала она на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что это, разумеется, не в интересах России.
«Потому что мы исходим из того, что дипломатические отношения, и в принципе отношения между государствами, должны обслуживать национальные интересы», — добавила Захарова.
Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, массовые санкции Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.