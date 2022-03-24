Захарова предупредила о рисках экономической войны США против России

Экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения с Россией, предупредила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения», — сказала она на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что это, разумеется, не в интересах России.

«Потому что мы исходим из того, что дипломатические отношения, и в принципе отношения между государствами, должны обслуживать национальные интересы», — добавила Захарова.

Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, массовые санкции Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей» и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.