Депутат Белик спрогнозировал влияние антироссийских санкций на глобальную экономику

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что в экономике Польши «наступили трудные времена», так как антироссийские санкции имеют влияние и на Европу.

«То, что антироссийские санкции окажут влияние на Европу, было понятно давно. Более того, ограничения, введённые в отношении России, ощутимо повлияют и на глобальную экономику», — пояснил Белик.

По его словам, пока Америка «упивается очередными санкциями», остальные страны ожидаемо сталкиваются с проблемами.

«Конечно, наибольший негативный эффект на себе почувствуют те страны Европы, чья экономика была тесно связана с экономикой нашей страны. Отказываясь от российских поставок товаров и услуг, они фактически вредят себе и своим гражданам. Растут цены на энергоносители и продукты, останавливают работу заводы и мануфактуры», — добавил парламентарий.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Польша, даже несмотря на сложности для своего же населения, не изменяет желанию продолжать русофобскую политику.

«К сожалению, реальные потребности и интересы граждан Польши игнорируются, так как для руководства Польши гораздо важнее поддакнуть США, преданно заглядывая в глаза своим кураторам из-за океана, чем услышать собственный народ», — заключил собеседник RT.

Ранее Моравецкий заявил, что в стране «наступили трудные времена» в связи с влиянием антироссийских санкций на Европу.