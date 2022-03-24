Парламент Болгарии принял решение об отмене «золотых паспортов»

Болгарские парламентарии в окончательном чтении проголосовали за отмену «золотых паспортов» — возможности получить гражданство государства за инвестиции в экономику Болгарии.

«В течение шести месяцев после того, как поправки станут законом, Государственное агентство национальной безопасности должно проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств, предоставленных по этой программе», — говорится в сообщении газеты Sofia Globe.

При этом отмечается, что страна продолжит выдавать вид на жительство гражданам других государств на основе инвестиций в экономику Болгарии.

В Евросоюзе ранее приняли решение с 28 февраля приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.

Кроме того, США и союзники ограничат россиянам доступ к системе «золотых паспортов», которая позволяла состоятельным людям становиться гражданами других стран.