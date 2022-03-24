Парламент Болгарии принял решение об отмене «золотых паспортов»

Короткая ссылка
Болгарские парламентарии в окончательном чтении проголосовали за отмену «золотых паспортов» — возможности получить гражданство государства за инвестиции в экономику Болгарии.
Парламент Болгарии принял решение об отмене «золотых паспортов»
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Segre

«В течение шести месяцев после того, как поправки станут законом, Государственное агентство национальной безопасности должно проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств, предоставленных по этой программе», — говорится в сообщении газеты Sofia Globe.

При этом отмечается, что страна продолжит выдавать вид на жительство гражданам других государств на основе инвестиций в экономику Болгарии.

В Евросоюзе ранее приняли решение с 28 февраля  приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.

Кроме того, США и союзники ограничат россиянам доступ к системе «золотых паспортов», которая позволяла состоятельным людям становиться гражданами других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить