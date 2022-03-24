Парламент Болгарии принял решение об отмене «золотых паспортов»
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«В течение шести месяцев после того, как поправки станут законом, Государственное агентство национальной безопасности должно проверить, есть ли основания для аннулирования уже выданных гражданств, предоставленных по этой программе», — говорится в сообщении газеты Sofia Globe.
При этом отмечается, что страна продолжит выдавать вид на жительство гражданам других государств на основе инвестиций в экономику Болгарии.
В Евросоюзе ранее приняли решение с 28 февраля приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.
Кроме того, США и союзники ограничат россиянам доступ к системе «золотых паспортов», которая позволяла состоятельным людям становиться гражданами других стран.