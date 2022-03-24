Британия ввела санкции против физических и юридических лиц из России

Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

Об этом информирует британское правительство.

В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.

Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.

Отмечается, что всего глава МИД Британии Лиз Трасс «объявила о 65 санкциях, направленных против стратегических отраслей, банков и бизнес-элиты».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России работает над ответными санкциями в отношении Евросоюза и Британии.