Британия ввела санкции против физических и юридических лиц из России
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Об этом информирует британское правительство.
В том числе санкции введены против Германа Грефа и Олега Тинькова.
Кроме того, ограничения введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, РЖД, компаний «АЛРОСА», «РусГидро» и РВК.
Отмечается, что всего глава МИД Британии Лиз Трасс «объявила о 65 санкциях, направленных против стратегических отраслей, банков и бизнес-элиты».
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России работает над ответными санкциями в отношении Евросоюза и Британии.