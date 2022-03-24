Министр экономики ФРГ заявил, что Берлин не может немедленно ввести эмбарго на нефть и газ из России
- AP
- © Michael Sohn
«Да, мы всё ещё не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, это «достаточно горько», но необходимо это признать.
Также он утверждает, что в Германии «шаг за шагом» занимаются сокращением потребления угля, нефти и газа «стратегически».
Ранее сообщалось, что «Газпром» в штатном режиме продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину.