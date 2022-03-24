NYT: США создали группу для разработки плана на случай применения Россией ядерного оружия

Короткая ссылка
Администрация США создала группу из должностных лиц, которой поручили разработать возможные сценарии ответа Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие.
NYT: США создали группу для разработки плана на случай применения Россией ядерного оружия
  • Gettyimages.ru

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, группа «Тигр» рассматривает перспективу нападения России на конвои с оружием и помощью для Украины на территориях стран НАТО. 

Документ о создании соответствующей команды был подписан помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном через несколько дней после начала военной спецоперации России на Украине.

При этом отмечается, что сами американские чиновники считают маловероятным сценарий ядерного удара со стороны Москвы.

«Разведывательные службы США и НАТО не зафиксировали никаких действий со стороны российских военных, которые предполагали бы подготовку к применению ядерного оружия», — сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что использование ядерного оружия Россией предусмотрено концепцией национальной безопасности при угрозе самому существованию страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить