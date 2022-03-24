В Японии создали экстренный штаб на фоне возможного ракетного испытания КНДР

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Представители власти Японии создали экстренный штаб при канцелярии японского премьер-министра Фумио Кисиды в связи с информацией о возможном ракетном испытании КНДР, сообщает телеканал NHK.
В Японии создали экстренный штаб на фоне возможного ракетного испытания КНДР
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«Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске неопознанного снаряда со стороны КНДР в район Японского моря.

Береговая охрана Японии призвала находящиеся в море корабли в случае падения объекта в воду не приближаться к нему.

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