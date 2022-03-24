В Японии предупредили о возможном ракетном пуске со стороны КНДР

Короткая ссылка
Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи.
В Японии предупредили о возможном ракетном пуске со стороны КНДР
  • Gettyimages.ru

По данным РИА Новости, ведомство призвало находящиеся в море суда проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске неопознанного снаряда со стороны КНДР в район Японского моря.

Ранее Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл экстренное заседание в связи с произведёнными КНДР выстрелами из систем залпового огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить