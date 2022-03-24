В Японии предупредили о возможном ракетном пуске со стороны КНДР

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи.

По данным РИА Новости, ведомство призвало находящиеся в море суда проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске неопознанного снаряда со стороны КНДР в район Японского моря.

Ранее Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл экстренное заседание в связи с произведёнными КНДР выстрелами из систем залпового огня.