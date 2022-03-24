Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт ряда товаров из Китая

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Власти США решили восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минторга.

Согласно документу, исключения из введённых таможенных пошлин затронут 352 импортируемых из Китая товара и будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Как отметили в Минторге, данное решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путём консультаций с другими ведомствами США.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Тед Бадд представил на рассмотрение конгресса законопроект, который предполагает возможность введения дополнительных пошлин в отношении ряда товаров из Китая.

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