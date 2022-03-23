Шольц после разговора с Путиным пообщался с Зеленским

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Канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом России Владимиром Путиным пообщался с Владимиром Зеленским, сообщило германское правительство.
Шольц после разговора с Путиным пообщался с Зеленским
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В правительстве отметили, что Шольц поинтересовался у Путина текущим состоянием усилий России и Украины по поиску дипломатического решения.

«Затем канцлер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса», — говорится в сообщении.

23 марта Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Олафом Шольцем.

Путин «изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации» на переговорах.

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