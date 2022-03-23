Sanofi ограничит свои расходы в России и Белоруссии

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Французская биотехнологическая корпорация Sanofi прекратит траты, которые не связаны с жизненно необходимыми лекарствами и вакцинами, в России и Белоруссии.
Sanofi ограничит свои расходы в России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

«Мы решили немедленно прекратить любые новые расходы, не связанные с поставкой наших жизненно важных лекарств и вакцин в России и Белоруссии», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что речь в том числе идёт о рекламных расходах и прекращении нового набора пациентов для текущих клинических испытаний.

Ранее швейцарская транснациональная корпорация Nestle объявила, что приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России на фоне событий на Украине.

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