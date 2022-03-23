В Еврокомиссии заявили о готовности создать группу по общим закупкам газа на уровне ЕС

Еврокомиссия заявила о готовности создать специальную группу по общим закупкам газа на уровне Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК.

В нём отмечается, что партнёрство ЕС с третьими странами с целью коллективной закупки газа и водорода может «повысить устойчивость и снизить цены».

«Комиссия готова создать целевую группу по общим закупкам газа на уровне ЕС», — заявили в ЕК.

Также в Еврокомиссии считают, что совместная группа позволит укрепить связи ЕС с иностранными поставщиками.

Ранее ЕК предложила обязать страны ЕС заполнить газовые хранилища минимум на 80% к 1 ноября.