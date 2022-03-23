В Еврокомиссии заявили о готовности создать группу по общим закупкам газа на уровне ЕС
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В нём отмечается, что партнёрство ЕС с третьими странами с целью коллективной закупки газа и водорода может «повысить устойчивость и снизить цены».
«Комиссия готова создать целевую группу по общим закупкам газа на уровне ЕС», — заявили в ЕК.
Также в Еврокомиссии считают, что совместная группа позволит укрепить связи ЕС с иностранными поставщиками.
Ранее ЕК предложила обязать страны ЕС заполнить газовые хранилища минимум на 80% к 1 ноября.