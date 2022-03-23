ЕК предлагает обязать страны ЕС заполнить газовые хранилища минимум на 80% к 1 ноября

Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года.

«Комиссия ускорила свою работу после Версальского саммита и представила сегодня законодательное предложение, требующее от государств-членов обеспечить заполнение своих подземных хранилищ газа не менее чем на 80% от их мощности к 1 ноября 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

В последующие годы этот уровень должен вырасти до 90%.

Отмечается, что данное законодательное предложение будет рассматривать хранилища как критически важную инфраструктуру, а также гарантировать, что все государства-члены, даже те, на территории которых не размещены подземные хранилища, смогут воспользоваться запасами благодаря механизму солидарности.