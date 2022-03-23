Сенатор Цеков не исключил жёсткого ответа на высылку Польшей 45 российских дипломатов

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.
Сенатор Цеков не исключил жёсткого ответа на высылку Польшей 45 российских дипломатов
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Это, конечно, проявление русоненавистнической политики, которую Польша проводит во все годы своего независимого существования в отношении России. У поляков глубинная ненависть к России, и как только появляется возможность это продемонстрировать, они это демонстрируют», — рассказал он.

Сенатор подчеркнул, что Россия ответит на подобные действия.

«Отвечать будем так же, возможно, и жёстче. Поляки в нынешней ситуации вообще решили оказаться впереди всего Евросоюза, демонстрируя эту исключительную нелюбовь к России. Фактически они такими действиями могут свести вообще наши дипломатические отношения к нулю, а возможно, даже к разрыву», — заключил Цеков.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

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