Bloomberg: Евросоюз одобрил соглашение о передаче Украине секретных данных
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По данным агентства, соглашение позволит Евросоюзу передавать украинской стороне спутниковые снимки.
Источники Bloomberg утверждают, что договорённость будет действовать в течение года и предусматривает возможность продления.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции министров обороны стран — членов Евросоюза заявил, что спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя данное заявление, отметил, что теперь Евросоюз является военно-политическим альянсом.