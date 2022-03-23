Bloomberg: Евросоюз одобрил соглашение о передаче Украине секретных данных

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Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретных данных, находящихся в распоряжении у ЕС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: Евросоюз одобрил соглашение о передаче Украине секретных данных
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По данным агентства, соглашение позволит Евросоюзу передавать украинской стороне спутниковые снимки.

Источники Bloomberg утверждают, что договорённость будет действовать в течение года и предусматривает возможность продления.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции министров обороны стран — членов Евросоюза заявил, что спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя данное заявление, отметил, что теперь Евросоюз является военно-политическим альянсом.

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