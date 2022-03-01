Рогозин отреагировал на заявление Борреля о поддержке Украины данными космической разведки

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о поддержке Украины данными космической разведки ЕС.
Рогозин отреагировал на заявление Борреля о поддержке Украины данными космической разведки
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Как передаёт РИА Новости, Боррель по итогам видеоконференции министров обороны стран — членов Евросоюза заявил, что спутниковый центр ЕС в Мадриде окажет поддержку Украине в космической разведке.

«Украина также запросила поддержки в области космической разведки, мы мобилизуем наш спутниковый центр в Мадриде для этой работы», — заявил он.

В свою очередь Рогозин в своём Telegram-канале прокомментировал это заявление Борреля.

«А вот теперь Евросоюз является военно-политическим альянсом. Да, является. В полный рост», — написал он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС облегчит процедуру доставки военной помощи Украине.

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