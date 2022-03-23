Лавров заявил, что в настоящий момент идёт процесс формирования нового миропорядка
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Об этом он сказал в ходе выступления в МГИМО.
«То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок», — заявил Лавров.
Он добавил, что Запад «в узком кругу» пишет правила, которые «выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех эти правила выполнять».
Ранее Лавров заявил о деградации ситуации в мире из-за действий США и их союзников.