Лавров заявил, что в настоящий момент идёт процесс формирования нового миропорядка

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что происходящее в настоящий момент в мире «не только и не столько про Украину», это попытка создать новый миропорядок.

Об этом он сказал в ходе выступления в МГИМО.

«То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок», — заявил Лавров.

Он добавил, что Запад «в узком кругу» пишет правила, которые «выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех эти правила выполнять».

Ранее Лавров заявил о деградации ситуации в мире из-за действий США и их союзников.