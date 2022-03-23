Сенатор Ковитиди назвала болезненным эффект бумеранга от наложенных на Россию санкций
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
Как отметила сенатор, наказывая Россию, коллективный Запад наказал, прежде всего, жителей ЕС.
«Эффект бумеранга от наложенных на Россию санкций будет болезненным, скорым и необратимым. Космический рост на энергоносители отразится на всей цепочке поставок, включая сырьё. Продовольственный кризис неизбежен», — подчеркнула Ковитиди.
По её мнению, Европу ожидает «рекордная инфляция и уличные протесты».
«Незаконное экономическое давление на Россию имеет обратный эффект, и это подтверждается заявлением канцлера Германии Олафа Шольца», — заключила сенатор.
Ранее Шольц напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.
Он призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга.