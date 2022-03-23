Сенатор Ковитиди назвала болезненным эффект бумеранга от наложенных на Россию санкций

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.
Сенатор Ковитиди назвала болезненным эффект бумеранга от наложенных на Россию санкций
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Как отметила сенатор, наказывая Россию, коллективный Запад наказал, прежде всего, жителей ЕС.

«Эффект бумеранга от наложенных на Россию санкций будет болезненным, скорым и необратимым. Космический рост на энергоносители отразится на всей цепочке поставок, включая сырьё. Продовольственный кризис неизбежен», — подчеркнула Ковитиди.

По её мнению, Европу ожидает «рекордная инфляция и уличные протесты».

«Незаконное экономическое давление на Россию имеет обратный эффект, и это подтверждается заявлением канцлера Германии Олафа Шольца», — заключила сенатор. 

Ранее Шольц напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.

Он призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга.

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