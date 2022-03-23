Сенатор Ковитиди назвала болезненным эффект бумеранга от наложенных на Россию санкций

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.

Как отметила сенатор, наказывая Россию, коллективный Запад наказал, прежде всего, жителей ЕС.

«Эффект бумеранга от наложенных на Россию санкций будет болезненным, скорым и необратимым. Космический рост на энергоносители отразится на всей цепочке поставок, включая сырьё. Продовольственный кризис неизбежен», — подчеркнула Ковитиди.

По её мнению, Европу ожидает «рекордная инфляция и уличные протесты».

«Незаконное экономическое давление на Россию имеет обратный эффект, и это подтверждается заявлением канцлера Германии Олафа Шольца», — заключила сенатор.

Ранее Шольц напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.

Он призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга.