США разрешили беспошлинный ввоз стали и алюминия из Великобритании

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Соединённые Штаты отменили пошлины на сталь и алюминий из Великобритании. Об этом говорится в заявлении Министерства внешней торговли Соединённого Королевства.

«Сегодняшнее объявление — это хорошие новости для нашей стальной и алюминиевой промышленности, которые были несправедливо затронуты тарифами, и для 80 тыс. людей, занятых в этих секторах. Это означает, что наши производители смогут снова наслаждаться высоким уровнем свободного от тарифов доступа к американскому рынку», — заявила глава ведомства Энн-Мари Тревельян по итогам визита в США.

Пошлины на ввоз стали и алюминия перестанут действовать с 1 июня.

В ответ на это Великобритания отменит тарифы в отношении ряда американских товаров, включая виски, джинсы и мотоциклы. 

Ранее британская компания OneWeb заключила соглашение с американской компанией SpaceX о запуске своих спутников.

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