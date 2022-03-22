Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Макрон продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями.

Ранее Макрон заявил, что российская военная спецоперация на Украине стала для НАТО «ударом тока».